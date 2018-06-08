Сегодня, 8 июня, на Таировском кладбище Одессы состоялись прощание и кремация режиссера Киры Муратовой.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник, знакомый с обстоятельствами проведения мероприятия.

Отмечается, что в церемонии участвовали 5-6 ближайших родственников режиссера. Согласно завещанию Муратовой, никаких публичных мероприятий или памятных вечеров не проводилось.

В то же время, в память о великом режиссере, сценаристе, киноакадемике в холле Одесской киностудии установили портрет Муратовой и выделили место, где скорбящие могут оставить цветы, пишет "Детектор медиа".

Коллеги Муратовой соберутся на Одесской киностудии в 18.00 для "минуты памяти" и скромный поминальный обед.

Вечером 6 июня в Одессе на 84-м году жизни умерла украинский режиссер Кира Муратова. Известность режисеру, сценаристу и актрисе Кире Муратовой принесли ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971).

Фильм Муратовой "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Ранее "Страна" сообщала, что Рената Литвинова собирается приехать в Украину, чтобы проститься с Кирой Муратовой.

Также "Отдайте мой пепел в зоопарк. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы". Что мы запомним о Кире Муратовой.