Житель Белой Церкви и трое женщин организовали канал поставки в Киевскую область особо опасного наркотического средства - метадон, из Днепропетроской области. Всего изъято наркотика на более, чем 1 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Для фиксации преступной деятельности организованной группы правоохранители провели 13 оперативных закупок наркотического средства.

"Установлено, что один чек метадона они сбывали за 450 гривен. Во время санкционированных обысков по адресам их проживания и в местах хранения и распространения наркотических средств, кроме метадона, обнаружено и изъято марихуану на 10 тыс гривен, а также: боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и деньги", - отмечают в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Задержаны три фигуранта дела. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Проводятся неотложные оперативные мероприятия по розыску и задержанию четвертого злоумышленника.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 9 д 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове задержали военных, которые продавали наркотики курсантам.

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