Пятикратные чемпионы мира, сборная Бразилии, являются одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу - 2018. И очень хотят завоевать титул в шестой раз. Этой цели подчинено буквально все и даже немножечко больше.

Главный врач сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что в команде не будет запрета на секс во время игр Мундиаля, передает Globo Esporte.

"Не думаю, что кто-то может запретить игрокам заниматься сексом. Это естественно, это часть нашей жизни. У нас молодые здоровые игроки. Секс поможет снять напряжение от подготовки к чемпионату мира. Для нас это абсолютно не является проблемой", - сказал Ласмар.

Ранее "Страна" сообщала, что Пеле заявил, что у Бразилии нет команды, а один Неймар не выиграет ЧМ-2018.