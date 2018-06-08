Национальная полиция задержала в Киеве известного догхантера, адвоката и журналиста Алексея Святогора. Об этом на своей странице в Facebook сообщает паблик UAnimals.

Святогора, известного своей нетерпимостью к уличным собакам и основателя Союза журналистов - догхантеров, везут в Днепровское отделение полиции.

"Задержанного живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на ул. Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения. Призываем активистов ехать в отделение и обращаемся к представителям медиа с просьбой о максимальном освещении. Не дадим отпустить убийцу тысяч собак", - говорится в сообщении зоозащитников.

Фото: facebook.com

Святогор числится в базе лиц, скрывающихся от органов следствия. Ему вменяется статья 300 Уголовного кодекса ("пропаганда насилия").

Сам Святогор неоднократно публично заявлял, что на его счету более тысячи убитых бродячих собак. А 2016 году в Киеве ему сожгли автомобиль на охраняемой стоянке.

А уже в 2017 году неизвестные подбросили Святогору в почтовый ящик ручную гранату, известная в народе как "лимонка".