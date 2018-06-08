У сборной Аргентины начались проблемы еще до старта чемпионата мира по футболу-2018. Сегодня, 8 июня, стало известно, что полузащитник Вест Хэм Юнайтед Мануэль Лансини не сможет помочь своей команде на Мундиале.

Игрок получил травму и пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает официальный Twitter "альби - селесте".

Для Лансини Мундиаль закончился так и не начавшись, фото: twitter.com/Argentina

Мануль Лансини получил травму правой ноги и прошел медицинское обследование. Врачи диагностировали у него разрыв передней крестообразной связки колена. Таким образом, с большой вероятностью Лансини также пропустит и начало сезона-2018/19. Кто заменит игрока в сборной Аргентины пока неизвестно.

На групповом этапе чемпионата мира - 2018 сборной Аргентины предстоит встретиться с Исландией (16 июня), Хорватией (21 июня) и Нигерией (26 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Аргентины привезла на ЧМ-2018 три тонны продуктов и своих шеф - поваров.

Также мы рассказывали, что тренер Манчестер Юнайтед назвал 16 команд, которые выйдут из групп на ЧМ-2018.