Нардеп Евгений Мураев прокомметировал информацию о том, что глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит открыть дело против него за его высказывания о режиссере Олеге Сенцове.

Об этом Мураев написал в Facebook, а также приложил свой виде-комментарий каналу Newsone.

"Личного отношения к заключенному в России режиссеру Олегу Сенцову моем комментарии нет", - заявил он и добавил, что как и Савченко Сенцов, Сущенко и все остальные политзаключенные нужны нынешней власти как жертвы, а люди их не интересуют.

"Что касается комментария, то мы рассматривали общую политическую ситуацию, как действует власть. У нас уже была история с Надеждой Савченко, когда власти всеми усилиями сотворили кумира и нового героя, которого использовали и для конфронтации с северным соседом, и как инструмент для давления на мировую общественность. Но когда Надежда вернулась, она высказала мнение, противоположное Администрации президента", - отметил он.

И добавил, что сейчас власти начали создавать такую же ситуацию вокруг других заключенных, причем очень избирательно. "Ведь на сегодняшний день мы знаем, что обмен пленными приостановлен, что многие украинцы находятся и в плену и местах лишения свободы РФ, а власть абсолютно ничего не делает", - сообщил Мураев.

Он отмечает, что информация о том, что он якобы говорил о Сенцове - это фейковый вброс. "Когда и министры, и народные депутаты просто транслируют ложную информацию в своих политических целях. Им нужно убрать политоппонентов и взять под контроль те СМИ, которые будут транслировать иные смыслы. Это полностью свойственно тоталитарному режиму", - отметил нардеп.

И в конце заключил: "если такие гнусные персонажи, как Пашинский, Геращенко, Гройсман и прочие говорят про мою "зраду", это означает, что я - настоящий патриот Украины. Можно считать наградой".

Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

Видео: youtube.com

Напомним, ранее, нардеп Пашинский и ряд других депутатов потребовали возбудить дело о госизмене против Мураева за то, что он якобы назвал Сенцова террористом.

В тоже время Мураев в своем выступлении 7 июня в эфире 112.Украина не называл Сенцова террористом, а говорил, что так его воспринимает "часть населения". Дословно это звучало так:

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С учетом того, что человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав".