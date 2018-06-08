Лидер КНДР Ким Чен Ын уже в воскресенье, 10 июня, прибудет в Сингапур для участия в предстоящем саммите с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет, как ожидается, 12 июня в Сингапуре. На нем главы двух государств должны будут обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне Трамп заявил, что все приготовления к саммиту завершены. Он также не исключил подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов по итогам встречи.

Ранее "Страна" писала о том, что Дональд Трамп собрался после переговоров пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

Также мы сообщали, что Сингапур закроет небо на время саммита Трампа и Ким Чен Ына.