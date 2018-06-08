Украина внесла в "черный список" режиссера Давлетьярова, артиста Щеголева и писателя Сахарова
В Минкульте Украины дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, российским продюсером и кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым, писателем Василием Сахаровым, а также актером Максимом Щеголевым.
Соответствующее обновление списка есть на сайте министерства от 6 июня.
Сообщается, что такое решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.
Также соответствующие обращения могут поступать от Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
На данный момент в список внесены 134 человек, в том числе уже умерший Олег Табаков.
В Министерстве добавляют, что по мере поступлений сообщений от соответствующих органов, список будет дополняться.
Ранее "Страна" сообщала, что до этого Минкульт внес в "черный список" четырех российских артистов.
Также Украина добавила в "черный список" поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова.