Крупный украинский агрохолдинг в пятницу утром оказался с центре скандала. Как сообщила Генеральная прокуратура, владельцев известной птицефабрики в Киевской области, задержали по подозрению в организации нелегального птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

В надзорном ведомстве рассказали, что 6 июня были проведены 14 обысков. После этого были задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.

По данным ГПУ ради экономии агрохолдинг, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создание свалок-могильников, что опасно, поскольку соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды.

Кроме того, сообщается, что предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

После обнаружения нескольких стихийных свалок, расположенных прямо посреди поля, и огласки в СМИ владельцы предприятия попытались уничтожить отходы.

"На самом деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю. Кроме того, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферу и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения", — добавили в прокуратуре

В результате нарушений, которые нашли в прокуратуре, окружающей среде нанесен ущерб более чем на 200 миллионов гривен.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр).

В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Гепрокуратура также опубликовала фото птичьего могильника.

Фото: gp.gov.ua

Имен задержанных в Генеральной прокуратуре, традиционно не назвали, но издание "Украинская правда" со ссылкой на источники рассказала, что одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины "Гавриловские курчата" Евгений Сигал.

Через пару часов эту информацию официально подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко. На своей странице в Facebook он сообщил, что Генпркуратура и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс" (торговая марта "Гавриловские курчата") по делу о нанесении экологического ущерба на 253 млн гривен.

По его словам, кроме нарушений правил утилизации отходов, бизнесмены подозреваются в том, что забыли заплатить за лицензию на пользование подземными водами.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщала "Страна", агрохолдинг советника Петра Порошенко олигарха Юрия Косюка Мироновский хлебопродукт (МХП), который занимает более половины рынка курятины страны, вышел на рынок с новой торговой маркой Вінницькі курчата.

Также мы писали, что в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes попали семь украинских бизнесменов, среди которых бывший заместитель Администрации президента Юрий Косюк на 1561 месте с состоянием $1,5 млрд.