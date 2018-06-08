Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью решил примерить на себя роль оракула и назвал 16 команд, которые по его мнению, выйдут из групп в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает портал Чемпионат.

Прогноз Жозе Моуринью на выход в 1/8 финала ЧМ-2018

1. Уругвай



2. Россия



3. Испания



4. Португалия



5. Франция



6. Австралия



7. Аргентина



8. Нигерия



9. Бразилия



10. Швейцария



11. ФРГ



12. Мексика



13. Англия



14. Бельгия



15. Сенегал



16. Польша

Осталось, в принципе не так уже и много времени и мы узанем какй из тренера Манчестер Юнайтед выйдет пророк.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Аргентины привезла на ЧМ-2018 три тонны продуктов и своих шеф - поваров.