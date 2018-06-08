Три ключевых приоритета в работе Минфина назвала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, пишет Экономическая правда.

Первым и главным приоритетом была указана бюджетная эффективность.

"Я планирую вернуться к полноценному внедрению среднесрочного бюджетирования (на три года - Прим. Ред.) и надеюсь, что мы найдем поддержку в парламенте. Конечно, это и выполнение бюджета 18-года, и работа над бюджетом 19-года ", - отметила она.

Второй приоритет, по словам Маркаровой - это макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков.

"Это постепенное уменьшение нашего дефицита - когда мы тратим ровно столько, сколько зарабатываем. А также углубление сотрудничества со всеми нашими международными партнерами - МВФ, Всемирным банком", - заявила Маркарова.

Еще одним приоритетом новоназначенная глава назвала поддержку экономического роста.

"Ситуация в экономике и финансах не плохая, ситуация под контролем", - резюмировала она.

Напомним, 7 июня в Верховной Раде 254 депутата проголосовали за представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении министра финансов Александра Данилюка с должности.

Исполняющей обязанности министра финансов назначили первую заместительницу Данилюка Оксану Маркарову.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ сделал заявление после отставки министра финансов Данилюка.

Также мы сообщали, что заместители Данилюка идут в отставку вслед за уволенным министром.