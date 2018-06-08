Госкомтелерадио запретил ввозить в Украину книги российского писателя Кирила Казанцева "Антикварщики".

Об этом сообщает Госкомтелерадио на своем сайте.

"Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ о предоставлении отказа ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Кирилла Казанцева "Антикварщики" в количестве две тысячи экземпляров.

Эксперты признали, что произведение пропагандирует органы власти государства-агрессора, прославляет деятельность его правоохранительных органов и не отвечает критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

Главный герой запрещенной книги - вор в законе.

Напомним, что две книги экс-премьера Азарова попали под запрет в Украине.

Как сообщала "Страна", ранее вступил в силу закон об огромных штрафах за ввоз запрещенных книг из России.