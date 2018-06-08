Луценко подтвердил задержание руководителей "Гавриловских курчат" из-за скотомогильника под Киевом
Генпркуратура и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс" (торговая марта "Гавриловские курчата") по делу о нанесении экологического ущерба на 253 млн гривен.
Об этом сообщил на своей странице Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Задержанные лица подозреваются в том, что с целью получения сверхприбылей пренебрегали правилами утилизации отходов и захоранивали их в землях вблизи сел.
Также бизнесмены подозреваются в том, что забыли заплатить за лицензию на пользование подземными водами.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Напомним, Нацполиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.
Данное предприятие находится на территории Киевской области и занимается разведением и производством домашней птицы и других мясных продуктов. Во время технологического процесса образуются отходы, которые должны перерабатываться и утилизироваться.
Но агрохолдинг вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создание свалок-могильников, что опасно, поскольку соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды.
По информации СМИ, одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины "Гавриловские курчата" Евгений Сигал.
Ранее "Страна" сообщала, что на скотомогильнике под Днепром нашли окровавленную форму погибших на Донбассе украинских бойцов.