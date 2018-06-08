Генпркуратура и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс" (торговая марта "Гавриловские курчата") по делу о нанесении экологического ущерба на 253 млн гривен.

Об этом сообщил на своей странице Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Задержанные лица подозреваются в том, что с целью получения сверхприбылей пренебрегали правилами утилизации отходов и захоранивали их в землях вблизи сел.

Также бизнесмены подозреваются в том, что забыли заплатить за лицензию на пользование подземными водами.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, Нацполиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

Данное предприятие находится на территории Киевской области и занимается разведением и производством домашней птицы и других мясных продуктов. Во время технологического процесса образуются отходы, которые должны перерабатываться и утилизироваться.

Но агрохолдинг вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создание свалок-могильников, что опасно, поскольку соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды.

По информации СМИ, одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины "Гавриловские курчата" Евгений Сигал.

Ранее "Страна" сообщала, что на скотомогильнике под Днепром нашли окровавленную форму погибших на Донбассе украинских бойцов.

Также под Львовом нашли нелегальное кладбище животных.