Звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэмы решили выставить на аукцион свои наряды, в которых они были на свадьбе британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Вырученные деньги супруги обещают отправят в фонд, который занимается поддержкой людей, пострадавших во время террористической атаки в Манчестере в прошлом году.

Этой новостью Дэвид Бекхэм поделился в своем Instagram.

Известно, что на свадебной церемонии Виктория была в платье своего авторства, а Дэвид - в костюме Dior Homme.

Фото: instagram.com/davidbeckham

"Чтобы поддержать невероятную работу фонда The We Love Manchester Emergency Fund и семей, которые стали жертвами нападения в Манчестере в прошлом году, Виктория Бекхэм (Дэвид Бекхем) и я решили сотрудничать с Оmazeworld, чтобы дать вам возможность стать владельцами наших нарядов с королевской свадьбы", - написали Бекхэмы в своем Instagram.

Для того, чтобы принять участие в аукционе, необходимо заплатить взнос за участие - 18 фунтов стерлингов.

Ранее "Страна" писала о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм решили пожить гостевым браком на две страны.

Также мы сообщали, что Бекхэм запустил свой бренд под саундтрек украинской группы.