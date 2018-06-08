В Ассоциации футбола Аргентины решили перестраховаться перед стартом чемпионата мира по футболу и завезли на базу команды в подмосковном городе Бронницы три тонны продуктов.

Такое решение посол Аргентины в России Рикардо Лагорио объяснил тем, чтобы футболисты могли питаться привычными для них блюдами. Об этом передает ТАСС.

"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф - повара, которые будет готовить для команды", - сказал Лагорио.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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