Премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов Кабмину в Верховной Раде сообщил, что требование МВФ повысить цены на газ для населения остается актуальным.

Об этом сообщает "Громадське".

"Это очень чувствительный вопрос и вы об этом знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается в обществе. Вы знаете о требованиях международных партнеров о выравнивании цен на газ внутри страны", - отметил Гройсман.

Он также добавил, что простого ответа на этот вопрос нет.

Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня - одно из ключевых требований МВФ для выделения Украине очередного транша финансовой помощи.

Напомним, что председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует увеличение цены на газ для населения до 70%.

"Страна" разбиралась, чем обернется для украинцев новое повышение цены на газ.