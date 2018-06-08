Знаменитый режиссер Кира Муратова, которая скончалась 6 июня, будет похоронена в Одессе.

Об этом сообщили РИА Новости в Гильдии кинорежиссеров РФ.

"Похоронена Кира Муратова будет в Одессе, где жила и работала. По ее завещанию, присутствовать на прощании и похоронах будет только узкий семейный круг", — сообщила представитель гильдии.

Она уточнила, что дата похорон будет известна позже.

О причинах смерти известного режиссера Киры Муратовой, ушедшей из жизни в возрасте 83-х лет, пока не сообщается.

За плечами Муратовой множество фильмов, вошедших в копилку кинематографа: "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Настройщик", "Мелодия для шарманки", "Вечное возвращение".

Ранее "Страна" сообщала, что Рената Литвинова собирается приехать в Украину, чтобы проститься с Кирой Муратовой.

Также "Отдайте мой пепел в зоопарк. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы". Что мы запомним о Кире Муратовой.