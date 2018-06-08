Великий аргентинский футболист Диего Марадон, может опоздать на начало чемпионата мира по футболу - 2018, на котором он будет работать телекомментатором.

Звезда мирового футбола сейчас находится в больнице колумбийского города Кали, где может в скором времени лечь под нож хирурга. Марадону донимают боли в левом колене и он решил пройти полное медобследование.

Об этом передает Gazeta.

"Марадона пройдет общее медобследование с особым упором на его колени. Мы оцениваем его состояние, делаем рентгеновские снимки, МРТ, анализы - в общем, все необходимое, чтобы исследовать "жизнеспособность" коленей Диего и их суставов. На основе этого осмотра мы уже решим, как лечить пациента. Вообще на данный момент нашей целью является оценить функциональное состояние моего подопечного перед длительной поездкой в Россию на чемпионат мира", - рассказал известный хирург Херман Очоа.

Знаменитый аргентинец пробудет в Колумбии от шести до восьми дней, то есть закончит все медицинские процедуры прямо накануне чемпионата мира. У Марадоны будет буквально день или два, чтобы прилететь в Россию из-за океана.

Ранее "Страна" сообщала, что Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу.