В Харьковской области девятилетня девочка несколько дней провела в плену у ранее судимого 67-летнего мужчины, который удерживал ребенка в помещении котельной. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Поиски девочки начались после того, как ее мать заявила в полициию о том, что дочь не появлялась дома уже два дня. При этом женщина предположила, что она может быть у знакомого ей пенсионера, который иногда покупал для ребенка продукты.

Фото:hk.npu.gov.ua

Сотрудникам Купянского отдела полиции удалось задержать злоумышленника, который подрабатывал охранником в котельной. Как оказалось, там же он и удерживал девочку.

"Девочку передали матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Задержанному также инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как установили правоохранители, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних.

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