По состоянию на 8 июня Украина не назначила послов в 16 иностранных государствах.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на ответ МИД Украины.

Послов не назначили в России, Алжире, Армении, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Черногории, Хорватии, Эфиопии, Ирландии, Швейцарии, Киргизии, Перу, ЮАР, на Кубе.

"Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и имеет целый ряд этапов, а именно: подбор кандидатуры, согласование кандидата Президентом Украины, ожидания агреман принимающей стороны, подготовка Указа Президента", - пояснили в МИД.

В ведомстве добавили, что "в настоящее время ожидается получение агреманов нескольких послов" - то есть предварительного согласия государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе с поправками Петра Порошенко.

Ранее "Страна" разбиралась, почему президент ветировал закон о диппслужбе. В парламенте говорят только о попытке усилить контроль за назначениями по примеру других стран вроде США.