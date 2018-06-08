В McDonald’s объявили о сокращении персонала по всему миру
Мировая сеть фаст-фуда McDonald’s планирует масштабные сокращения персонала для экономии затрат на сумму около 500 миллионов долларов до 2019 года.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В частности, компания планирует сократить количество уровней корпоративного управления с восьми до шести. По мнению руководства, кроме экономии средств, это приведет к упрощению системы управления корпорацией.
"Я понимаю, что изменения будут сложными и будут означать увольнение некоторых сотрудников", — отметил президент компании Крис Кемпчински.
В то же время, о количестве людей, которых сократит компания, пока не сообщается.
McDonald’s — крупнейшая в мире сеть фаст-фудов, которая трудоустраивает около 235 тысяч человек во всем мире. Решение о сокращении принято в связи с тесной конкуренцией компании на рынке фаст-фудов в США.
Ранее "Страна" сообщала, что скандал с домогательствами докатился и до McDonald's.
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