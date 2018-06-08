Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти призвал Россию освободить незаконно осужденного к 20 годам колонии строго режима политзаключенного в РФ гражданина Украины, кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом генсек написал в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com

"Олег Сенцов голодает уже 25 дней в знак протеста против удерживания Россией в неволе украинских политзаключенных. Он сам получил 20-летний срок заключения вследствие несправедливого и политически мотивированного судебного процесса. Мы поддерживаем Олега и требуем его освобождения", - написал в соцсети Салил Шетти.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) приговорил задержанного в Крыму в 2014 году Олега Сенцова, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина готова обменять 23 россиянина на Сенцова, Кольченко и других политзаключенных.

Также мы сообщали, что Путин прокомментировал возможность обмена режиссера Сенцова на журналиста Вышинского.