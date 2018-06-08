Президент Аргентины Маурисио Макриназвал условие своего визита на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Как заявил посол Аргентины Рикардо Лагорио, это произойдет только в том случае, если "альби - селесте" выйдут в финал турнира.



"Президент Аргентины не приедет на начало чемпионата, он занят. Президент может посетить турнир, если сборная Аргентины выйдет в финал", - заявил Лагорио, передает ТАСС.

"Мы ожидаем, что на чемпионат мира приедут 20 тысяч болельщиков из Аргентины, возможно, даже больше. Мы посетили все стадионы, на которых предстоит сыграть сборной Аргентины, и убеждены, что все будет организовано на высшем уровне, в том числе и безопасность", - добавил посол.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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