Сегодня, 8 июня в зале Верховной Рады произошла стычка между нардепами Юрием Березой ("Народный фронт") и Александром Долженковым ("Оппозиционный блок"), связанная с режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом сообщает "Укринформ".

Инцидент произошел, когда первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко выразила свою позицию относительно заявления народного депутата Евгения Мураева, который, по ее словам, назвал политзаключенного Кремля Олега Сенцова террористом (хотя на самом деле Мураев его не называл террористом, а заявлял, что часть населения его считает террористом, а часть - героем). Первый вице-спикер также потребовала от Мураева извиниться перед Сенцовим и его семьей.

Фото: ukrinform.ua

При этом она назвала Мураева депутатом от "Оппоблока", однако депутат Долженков возмутился и возразил на это (Кураев является внефракционным нардепом), после чего Геращенко извинилась.

Реакция Долженкова вызвала возмущение у других депутатов, в частности у Юрия Березы. Между ними произошла стычка, но в драку она не переросла, потому что их развели другие народные депутаты.

Фото: ukrinform.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Путин прокомментировал возможность обмена режиссера Сенцова на журналиста Вышинского.

Также Украина передала России список из 23 человек на обмен заключенными - Геращенко.