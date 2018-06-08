Российская боевая машина "Терминатор-3" получит снаряд с корректируемой траекторией, который позволит бороться с беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в "оборонке".

"Пятидесятимиллиметровое орудие дает гораздо больше возможностей для работы по целям, чем 30-миллиметровые пушки еще советской разработки, которые установлены на "Терминаторе", закупаемом сейчас Минобороны России", - сказал источник.

По его словам, для орудия разрабатывают новый боекомплект, в том числе снаряд с подрывом на траектории и снаряд с корректируемой траекторией.

"Такой снаряд в определенных пределах может изменять свою траекторию, что поможет в борьбе против воздушных целей, в том числе беспилотников. Это существенно повышает эффективность орудия", - отметил собеседник агентства.

Ранее "Страна" писала о том, что в России хотят взять на вооружение "Терминатора-2".

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