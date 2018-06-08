Гендиректор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" подписал приказ о повышении зарплаты на предприятии с 1 мая 2018 года после того, как там прошли забастовки.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Решение было принято после переговоров с профсоюзом на прошлой неделе. Специалисты департамента по персоналу произвели перерасчет окладов, были установлены новые проценты повышения в зависимости от категории персонала. В среднем рост составил до 25%.

При этом администрация предприятия учла рекомендации профсоюза по дифференцированному повышению окладов для различных профессий на предприятии, которые были озвучены в рамках проведенных встреч.

Работники ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" получат повышенную зарплату в июне.

Напомним, что 19 мая более 500 работников предприятия ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" вышли на акцию протеста, требуя повысить зарплату до 1 тыс евро.

Как сообщала "Страна", 12 мая, в Кривом Роге шахтеры рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" прекратили забастовку и поднялись на поверхность.