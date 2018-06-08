Верховной Раде предлагают лишать свободы и накладывать большие штрафы на должников по алиментам.

Об этом во время часа вопросов к Кабмину заявил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

"Первое - это увеличение минимального размера алиментов. Второе - введение системы финансовых санкций к должникам, которые уклоняются от уплаты алиментов: за неуплату алиментов более года - 20% штрафа, более двух лет - 30% штрафа, свыше трех лет - 50%. Следующее - это привлечение к уголовной ответственности тех родителей, которые злостно уклоняются от выполнения своих обязанностей вплоть до лишения свободы и обязанности таких родителей работать в тюрьмах и колониях и платить деньги своим детям. Третье - ограничение или лишение родителей, имеющих долги перед своими детьми, попадать на государственную службу. Еще одна новация - возможность цивилизованным европейским способом выехать с ребенком за границу, тому из родителей, кто проживает с ребенком, без каких-либо разрешений или нотариальных заявлений ", - сообщил Петренко.

Напомним, что Верховная Рада одобрила закон об аресте средств неплательщика алиментов и запрете продажи ими имущества.

Как сообщала "Страна", Верховный суд Украины решил, что и безработный отец должен платить алименты.