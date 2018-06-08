Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит открыть дело против нардепа Евгения Мураева за его высказывания о режиссере Олеге Сенцове.

Об этом Пашинский заявил на пленарном заседании Верховной Рады, пишет "Интерфакс-Украина".

"Обращаюсь к главе Службы безопасности Украины с заявлением о возбуждении против Мураева уголовного дела по ст.111 "государственная измена", - заявил Пашинский.

Депутат также обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием возбудить против Мураева уголовное дело по ст.383 Уголовного кодекса Украины за заведомо неправдивое сообщение о совершенном преступлении

Также в этот день на заседании парламента народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук высказал возмущение заявлением Мураева об Олеге Сенцове и призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана дать распоряжения соответствующим ведомствам относительно усовершенствования защиты информационного пространства Украины от внешнего влияния.

В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отказывается участвовать в эфирах телеканала "NewsOne", который принадлежит Евгению Мураеву, в знак протеста против данной ситуации до тех пор, пока собственник телеканала не извинится.

"Мы требуем от нардепа Мураева извинений перед Сенцовым, перед семьей Сенцова и перед всеми политзаключенными", - заявила Ирина Геращенко.

А министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter назвал Евгения Мураева подонком.

"Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - написал Аваков.

В заявлениях депутатов и министра речь идет о выступлении Мураева 7 июня в эфире 112.Украина. Отметим, что он не называл Сенцова террористом, как утверждают сейчас оппоненты Мураева, а говорил, что так его воспринимает "часть населения". Дословно это звучало так:

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С учетом того, что человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав".

Ранее "Страна" сообщала, что Путин прокомментировал возможность обмена режиссера Сенцова на журналиста Вышинского.

Также Украина готова обменять 23 россиянина на Сенцова, Кольченко и других политзаключенных.