Экс-президента Украины Виктора Януковича пытались задержать пограничники после его прилета из Харькова в Донецк 22 февраля 2014 года.

Об этом сегодня 8 июня, во время допроса в режиме видеоконференции Оболонским районным судом в рамках дела о госизмене Януковича, рассказал его бывший охранник Владимир Павленко, передает УНН.

"В аэропорту Донецка вооруженные люди, человек пять, как позже выяснилось - пограничники с автоматами сказали, что у них приказ из Киева задержать президента… После разговора с ними, в том числе президента, который сказал: "Кто вам дал право задерживать президента? Виновные понесут строгую ответственность", мы сели в автомобили и уехали. Приехали в какой-то частный дом, как позже выяснилось, это дом Рината Ахметова", - сказал Павленко.

Напомним, также сегодня во время судебного заседанияпо делу о госизмене Януковича его бывший охранник рассказал, как президентский кортеж расстреляли возле Межигорья в феврале 2014 года.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-охранник Януковича на суде рассказал, что в Харькове президента хотели расстрелять и сжечь.