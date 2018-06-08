Из-за чемпионата мира по футболу в России запретили концерты певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Об этом сообщается на сайте артистки.

"Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу", - говорится в объявлении.

Отмечается, что компания "Планета Плюс", занимавшаяся организацией фестивалей с участием Земфиры, провела встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала необходимые соглашения, однако потом им отказали в праве проводить концерты.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА запретила певице Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове.

7 июня певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА. Артистка в ответ назвала представителей организации "футболобандеровцами".

Также спикер Парубий призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России.