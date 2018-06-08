Из-за ареста активов в Нидерландах по иску НАК "Нафтогаз" "Газпром" обратился с жалобой в швейцарский суд.

Об этом сообщает РБК.

В "Газпроме" заявили, что не получили никаких официальных уведомлений о начале ареста активов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

"Несмотря на это, сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление "Газпрому" полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов", - сообщила пресс-служба "Газпрома".

Вслед за швейцарским судом жалоба будет направлена и в голландский суд.

Иски "Нафтогаза" были основаны на решении Стокгольмского арбитража, который в феврале 2018 года обязал "Газпром" выплатить $4,6 млрд. С учетом задолженности Киева сумма снизилась до $2,56 млрд.

Напомним, что в Швейцарии начали арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза".

Как сообщала "Страна", голландские активы ПАО "Газпром" арестованы для выплаты НАК "Нафтогаз" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.