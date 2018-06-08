На Гавайях вулканическая лава полностью залила курортный залив Капохо
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях полностью уничтожило курортный залив Капохо. Об этом сообщает Еxpress со ссылкой на экстренные службы США.
Уточняется, что поток извергаемой из вулкана лавы достигает ширины почти в километр и она полностью покрыла залив Капохо.
На данный момент извержение все еще продолжается и нет точных данных, когда оно прекратится. Специалисты предрекают возможные новые катаклизмы.
Сейчас целая часть побережья Большого острова Гавайев залита раскаленной магмой, которая продолжает выливаться на поверхность. В Капохо остаются свободными от лавы северные части пляжей Капохо Бич.
Ранее "Страна" сообщала, что после извержения вулкана в Гватемале погибли уже 109 человек.
Также мы сообщали, что появилось ночное видео красочного извержения молодого вулкана Килауэа на Гавайах.