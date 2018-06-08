Извержение вулкана Килауэа на Гавайях полностью уничтожило курортный залив Капохо. Об этом сообщает Еxpress со ссылкой на экстренные службы США.

Уточняется, что поток извергаемой из вулкана лавы достигает ширины почти в километр и она полностью покрыла залив Капохо.

На данный момент извержение все еще продолжается и нет точных данных, когда оно прекратится. Специалисты предрекают возможные новые катаклизмы.

Сейчас целая часть побережья Большого острова Гавайев залита раскаленной магмой, которая продолжает выливаться на поверхность. В Капохо остаются свободными от лавы северные части пляжей Капохо Бич.

Ранее "Страна" сообщала, что после извержения вулкана в Гватемале погибли уже 109 человек.

Также мы сообщали, что появилось ночное видео красочного извержения молодого вулкана Килауэа на Гавайах.