Один из крупнейших киевских бизнес-центров класса "А" - "Парус" - сменил собственника. По данным "Страны", столичный девелопер Вагиф Алиев (ему принадлежат также ТЦ Lavina, ЖК Diamond Hall, БЦ Senator, "Мандарин", "Гулливер" и другие объекты) продал бизнес-центр экс-регионалу и депутату Верховной Рады Вадиму Столару, которого, с учетом его влияния на процессы в городе, называют теневым куратором многих процессов при столичном мэре Кличко.

Эту информацию "Стране" подтвердили несколько независимых экспертов в сфере недвижимости и арендаторы БЦ "Парус". Последние утверждают, что новый владелец предложил им подумать о выкупе арендуемых площадей. Как подозревают эксперты, деньги срочно понадобились на погашение проблемного кредита в "Райфайзен банк Аваль" в размере 60 млн долларов, под который заложен "Парус".

"Страна" разбиралась в подробностях сделки по БЦ "Парус" и ее влиянии на столичных рынок коммерческой недвижимости.

Продажа или "подарок"?

БЦ "Парус" переходит из рук в руки уже не первый раз. Крупный киевский девелопер Вагиф Алиев начал строительство этого бизнес-центра в 2004 году. В 2007-м продал долю в объекте компании Дмитрия Фирташа "Передовые технологии плюс". В 2016 году он выкупил 50% "Паруса" у Фирташа. Причем, как утверждали в свое время эксперты, речь шла о своего рода "бартере" - сделка была безденежной, но взамен Алиев должен был взять на себя долг "Паруса" перед банком.

Так что и в этот раз, по предположению экспертов, с которыми пообщалась "Страна", сделка также могла быть закрыта без "живых" денег.

"Продавать "Парус" сейчас, когда оживление на рынке еще только намечается, но цены находятся, мягко говоря, далеко не на высоком уровне, с коммерческой точки зрения - далеко не самое умное решение. Допускаю, что новый и прежний собственники этот объект просто "перебросили" из одних рук в другие. Возможно, в счет каких-то договоренностей", - рассказал стране аналитик компании SV Development Сергей Костецкий.

По его оценкам, средняя рыночная стоимость БЦ "Парус" может составлять порядка 5 тыс. долларов/кв.м. Ранее другие эксперты оценивали этот объект приблизительно в 80-100 млн. долларов. "Арендные ставки в "Парусе" колеблются в районе 35-50 долларов за квадратный метр, но меньше 800 кв.м практически не сдается", - рассказала руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.

В самом БЦ "Парус" информацию о смене собственника не подтвердили, хотя и не опровергли.

"Обращайтесь со всеми вопросами напрямую к собственникам. Мы обслуживающая организация, наша задача - смотреть за порядком в бизнес-центре, а кто им владеет даже не интересно", - сообщили в администрации.

В компании "Мандарин Плаза" (объединяет коммерческую недвижимость Вагифа Алиева) заявили, что "слышат об этом (продаже БЦ "Парус" - Прим.Ред.) впервые". Коммерческий интерес Вагифа Алиева и Вадима Столара связывает давнее бизнес-партнерство. В начале 2000-х Столар, по слухам, помог Алиеву пролоббировать в Киевсовете получение разрешения на строительство возле станции метро "Театральная".

Начавшаяся стройка тут же стала скандальной и вызвала массовые протесты среди общественности в экспертной среде (высказывались опасения, что новый объект может спровоцировать обвал в метро). В 2007 году Киевсовет отменил свое решение, а позже суды разных инстанций подтвердили законность этой отмены. Чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями, Алиев и Столар преподнесли это здание в подарок Музею истории Киева, о чем и сейчас свидетельствует памятная табличка.

"Тренер" мэра столицы

Политическая карьера Столара началась с парламентских выборов 2006 года, он прошел в ВР по списку Партии Регионов по квоте тогдашнего мэра столицы Леонида Черновецкого. Потом, в 2014 он проиграл выборы на Оболонском избирательном округе лидеру "Азова" Андрею Билецкому и на время ушел в тень.

Сейчас у Вадима Столара появилось гораздо больше возможностей лоббировать нужные решения. Эксперты говорят, что экс-регионал де-факто является правой рукой киевского мэра Виталия Кличко и планомерно расставляет своих людей на ключевые посты в КГГА. Недоброжелатели даже называют его "тренером" и "решалой" при мэре столицы.

"Виталий Кличко Киевом не управляет, он выполняет определенные церемониальные функции, посещая некоторые публичные мероприятия. А управляет Киевом на самом деле не публичный человек без всякой должности в КГГА - Вадим Столар. Это Столар планирует и организовывает рабочий день мэра, Столар сообщает Кличко что и где он должен делать" - пишет о роли Столара у себя на ФБ известный журналист Юрий Бутусов.

Операторы рынка недвижимости Киева подтверждают "Стране", что роль Столара в этой сфере трудно переоценить. В частности, по их данным, именно он пролоббировал назначение директором департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Александра Спасибко, что позволяет прямо влиять на распределение земельных участков и курировать стройки в ручном режиме.

Эксперт по градостроительству Виктор Глеба сказал журналистам "Схем", что в 2015 году проходил своеобразное собеседование в офисе Столара, когда хотел устроиться в один из департаментов Киевской администрации.

Как рассказал "Стране" представитель одной из компаний-застройщиков, "прошли те времена, когда за помощь в получении разрешительных документов или земли хотели просто откат. Теперь просят долю в бизнесе". Так что не исключено, что Столар получил БЦ "Парус" в счет будущего расширения строительной империи Алиева (сейчас идет строительство Blockbuster Mall и Ocean Mall).

Вот только вопрос - насколько удачно пойдут дела у БЦ "Парус" после смены собственника. По информации "Страны", арендаторы недовольны попытками навязать им покупку площадей.

"Большинству арендаторов это неинтересно, даже если у них и есть деньги на приобретение недвижимости. Выгоднее снимать", - говорит Сергей Костецкий.

Один из арендаторов признался "Стране", что его смущает несколько вещей.

"Во-первых, сама личность Столара, фигуранта многочисленных коррупционных скандалов, которые могут отразиться на потенциальных владельцах метров в "Парусе". У человека были большие финансовые проблемы после скандала с "Элитой-центр", а теперь, на фоне слухов о его теснейших связях с мэром Киева, Стояла вдруг покупает огромный бизнес-центр. Такое смотрится подозрительно. Во-вторых, есть претензии к качеству "Паруса" - не очень удачная планировка, скрепят окна, лифты не справляются с нагрузкой. Зачем покупать? Многие думают съезжать из бизнес-центра, предпочитая ему другие", - сказал арендатор.

На момент подготовки публикации комментарий Вадима Столара получен не был.