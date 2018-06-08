Около 34,6% опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев считают, что в стране либо нет частично, либо совсем нет свободы слова.

Об этом сообщили организаторы ежегодного соцопроса по заказу Национального союза журналистов Украины и ОО "Информационная безопасность", передают "Украинские новости".

Как отметили организаторы исследования, оно объективно свидетельствует, в частности, что нынешний уровень свободы слова в Украине, по мнению участников опроса, почти соответствует уровню 2013 года.

"Фактически украинцы признают, что ситуация со свободой слова является тревожной", - отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"При том, что в Украине работает много СМИ, есть те, которые системно критикуют власть, но существование угроз свободе слова и нарушение прав журналистов сдерживают оптимизм граждан. Мы призываем политиков реально считаться с позицией журналистов и общественным мнением и приложить усилия, чтобы не было никаких оснований для сравнений с временами до Революции Достоинства", - заявил глава НСЖУ.

В свою очередь эксперт по стратегическим коммуникациям ОО "Информационная безопасность" Татьяна Попова отметила, что она не знала, какие именно будут результаты по сравнению с предыдущими годами.

"Радует, что все-таки 55% граждан Украины считают, что у нас есть свобода слова. В то же время 34,6%, которые считают, что ее у нас либо нет частично или совсем нет - это очень большое количество населения. Итак, цифры показывают, что и государственным органам и медийным организациям предстоит еще многое сделать, чтобы изменить это отношение", - прокомментировала Попова.

Всеукраинское исследование "Мнения и взгляды населения Украины (Омнибус)" провел Киевский международный институт социологии с 10 мая по 6 июня 2018 (полевой этап длился с 18 мая по 5 июня) - изучались мнения взрослых жителей Украины в возрасте 18 лет. Всего в рамках исследования проведены 2025 интервью с жителями 110 населенных пунктов Украины.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" сообщала, что коррупция такая же, падают свобода слова и развитие гражданского общества - Freedom House.

Также наибольшая свобода слова была в Украине с 2005 по 2010 годы, - Гужва.