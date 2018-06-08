Вопрос об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутках Киева не входит в компетенцию Антимонопольного комитета (АМКУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Вопросы об установлении и обоснованности тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в городе Киеве относятся к компетенции Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что такое решение принято на основании статьи 5 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", статьи 28 "О местном самоуправлении в Украине" и статьи 8 "О городском электрическом транспорте".

Напомним, Киевская городская государственная администрация решила повысить тарифы на проезд в наземном и подземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета. Также, по словам градоначальника, столице необходимо обновление подвижного состава общественного транспорта и на это нужны значительные средства.

Ранее "Страна" писала о том, что киевляне не поддержали повышение до 8 грн стоимости проезда в общественном транспорте.

Также мы сообщали, что киевляне требуют от Кличко сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.