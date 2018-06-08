В Одессе произошел пожар в здании, принадлежащем мореходному училищу имени Маринеско.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧс Одесской области.

Вечером 7 июня в трехэтажном доме по ул. Канатная возникло возгорание на площади 40 кв. м. на втором этаже.

Тушение пожара осложнялось наличием горючих материалов и строительных конструкций в помещении и сильным задымлением.

Спасатели потушили пожар. Поврежденное огнем помещение принадлежит Одесскому мореходному училище им. А.И. Маринеско и передано в аренду физическому лицу - предпринимателю.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Напомним, что 7 июня в Одессе загорелась подстанция, тысячи людей остались без света.

Как сообщала "Страна", в Чернобыле на третьи сутки погасили лесной пожар.