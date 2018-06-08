Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закончили следствие по делу против судьи Высшего административного суда.

Речь идет о судье ВАСУ Олега Голяшкина, передает УП.

Отмечается, что детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении судьи.

Его подозревают в декларировании недостоверных данных по ст. 366-1 УК.

По версии НАБУ, Голяшкин внес заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 и 2016 годы.

Он не задекларировал две квартиры в центре Киева, "владельцем которых является близкое лицо подозреваемого и находившихся в постоянном пользовании судьи".

В НАБУ считают, что судья действовал умышленно, "вероятно, чтобы скрыть от госорганов и общественности свое имущественное положение, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве".

Расследование по Голяшкину детективы НАБУ начали в апреле 2017 года. О подозрении в недекларировании сведений судье было сообщено 13 декабря 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что судья одного из райсудов Днепра попался на взятке в $15 тыс от бизнесмена.

Также любительницу дорогих покупок главу Госаудитслужбы Гаврилову суд отпустил под личное обязательство.