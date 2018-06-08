Победителем тендера на проведение реконструкции киевского Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Об этом рассказала программа "Схемы", передает "Радио Свобода".

Отмечается, что тендер на "реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана" провело коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Победитель был объявлен 7 июня.

Среди четверых подавших заявки участников к аукциону допустили две компании - ООО "Спецстрой-плюс" и ООО "Североукраинский строительный альянс".

"Предложения ООО "Мостостроительное Предприятие "Мостострой" тендерный комитет отклонил из-за несоответствия документации тендерным требованиям. ООО "Альтис Спецстрой" также не была допущена к аукциону якобы из-за отсутствия у работников нужной квалификации и их недостаточное количество", - сообщают "Схемы ".

Победитель тендера – "Североукраинский строительный альянс" - получит почти 600 миллионов гривен на реконструкцию развязки вокруг Шулявского моста.

"Схемы" выяснили, что эта фирма существует с 2007 года. Единственным ее владельцем с уставным фондом в 46 000 гривен является Андрей Якусевич. Согласно данным официального портала Верховной Рады, Андрей Якусевич является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Максима Микитася.

Максим Микитась - народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем государственной корпорации "Укрбуд".

Самым скандальным проектом "Укрстроя" является жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левом берегу Киева.

В 2015 году на стройплощадке произошли серьезные столкновения со стрельбой, ведь строительство развернулось в пределах водоохранной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен был быть парк.

Против "Ривьеры" выступили также представители Украинской греко-католической церкви, потому что на стенах их храма, расположенного неподалеку от строительства, начали появляться трещины.

Заместители городского головы Киева тогда признали: по крайней мере два дома комплекса строят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как "Солнечной Ривьеры", так и корпорации "Укрбуд".

В августе 2017 года "Схемы" зафиксировали, как Микитась вместе с Кличко возвращались из Неаполя на чартерном самолете. Но Микитась не видит в этом факте конфликта интересов.

"Я же народный депутат, а не застройщик. Про застройки не общаемся. А о социальных проектах мы общались. Мы подготовили один социальный проект. Не строительный. Памятник", - пояснил Микитась журналистам, которые встретили его возле Администрации президента в декабре 2017 года.

Ранее "Страна" писала о том, что реконструкция "уставшего" Шулявского моста переносится. У Кличко не могут закупить стройматериалы из-за скандала с тендером.

Также мы сообщали, что Шулявский мост начнут частично перекрывать в ближайшие дни.