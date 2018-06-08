Премьер-министр Владимир Гройсман не поддерживает выплаты премий в сумме 46,3 млн долларов сотрудникам НАК "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте, передает "112 Украина".

"Я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабмин. Я ожидаю ответа на этот вопрос. И я не поддерживаю такой политики высоких наград. Считаю, что они не актуальны, хотя нужно признать, что НАК "Нафтогаз" и его менеджмент одержал серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 миллиарда долларов", - сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что считает вознаграждение сотрудникам слишком большим.

"Я подчеркиваю, что здесь моя позиция четкая - это перебор", - резюмировал премьер-министр.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

Ранее "Страна" сообщала, что руководство "Нафтогаза" получило миллионные премии за успехи в Стокгольме.

Таже Нафтогаз переслал Газпрому свою позицию по транзиту газа в 2020–2028 годах.