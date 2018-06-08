Владельцев известной птицефабрики, которая расположена в Киевской области, задержали по подозрению в организации нелегального птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

6 июня были проведены 14 обысков. После этого были задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.

Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). В ближайшее время им будут избраны меры пресечения.суд изберет им меру пресечения.

Фото: gp.gov.ua

По данным ГПУ, ради экономии агрохолдинг, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создание свалок-могильников, что опасно, поскольку соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды.

Кроме того, сообщается, что предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

В результате нарушений, которые нашли в прокуратуре, окружающей среде нанесен ущерб более чем на 200 миллионов гривен.

По информации источника "Украинской правды", одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины "Гавриловские курчата" Евгений Сигал.

Напомним, что в Херсонской области нашли 80 тысяч заморенных в темноте голодом кур.

Как сообщала "Страна", под Киевом нашли нелегальные скотомогильники.