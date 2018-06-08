Бывший охранник экс-президента Виктора Януковича Владимир Павленко заявил, что его кортеж был обстрелян неизвестными 21 февраля 2014 года по пути к резиденции Межигорье.

Об этом Павленко рассказал сегодня во время допроса в режиме видеоконференции Оболонским районным судом в рамках дела о госизмене Януковича, передает УНН.

"Все угрозы, которые звучали в адрес Януковича со стороны оппозиции в тот момент, имели реальное подтверждение… Майдан имел собственную разведку - отслеживались пути передвижения президента, места его временного или постоянного пребывания, и вся информация аккумулировалась в штабе оппозиции. Мы, конечно, предпринимали контрмеры… 21 февраля вечером на подъезде к резиденции получили информацию о вооруженных людях. Было принято решение изменить маршрут. Все прошло успешно, но замыкающий автомобиль перед разворотом был ослеплен неизвестными, и по нему открыли огонь… Я насчитал 2 пулевых отверстия в задней части Volkswagen Caravelle. Также были разбиты стекла, от которых водитель получил царапины", - рассказал Павленко.

По его словам, этот факт был задокументирован, и материалы переданы правоохранительным органам для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее "Страна" писала о том, что на суде по госизмене Януковича экс-командующий ВВ МВД Шуляк заявил, что его еще не уволили из органов.

Также мы сообщали, что Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвокатов Януковича на заочное следствие по делу Майдана.

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