Сегодня, 8 июня, в Оболонском суде Киева продолжается заседание суда по делу о госизмене Януковича. Суд допрашивает в режиме видеоконференции в качестве свидетеля бывшего охранника экс-гаранта Владимира Павленко.

Он заявил, что в феврале 2014 года представители тогдашней оппозиции хотели осуществить теракт против участников акции протеста на Майдане, использовав бензовоз.

Об этом передает УНН.

"Изначально планировался теракт - они планировали привезти бензовоз на Майдан, направить его на людей и подорвать, чтобы потом обвинить власть, захватить административные здания и осуществить переворот. Мы сорвали их план", - сказал Павленко.

По его словам, в обсуждении организации данного акта принимали участие Турчинов, Парубий, Ярош. Также Павленко рассказал, что со стороны оппозиции планировалось в административном квартале обстрелять кортеж президента, забросав его "коктейлями Молотова".

В то же время, свидетель сообщил, что на Майдан, по данным разведки, массово завозилось оружие.

"Кроме того, границу пересекли люди, которые были организаторами "арабской весны". Эту информацию мы получили от службы внешней разведки. Для чего - можно догадываться", - отметил Павленко.

Он также рассказал, что в Харькове, 22 февраля Януковича на "Съезде депутатов Юга и Востока" хотели расстрелять, а потом, если не выйдет, "заживо сжечь".

"От СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы. Часть групп находилась уже в зале, часть около экрана на улице. Там собралось около 3 тысяч человек. В основном партия Свобода и сторонники. Планировалось убийство президента. То есть, если бы от первой группы мы бы спасли, то потом на улице его бы расстреляли. Потом планировали забросать коктейлями Молотова кортеж и заживо сжечь", - рассказывает Павленко.

Ранее "Страна" сообщала, что названа дата судебных дебатов по делу о госизмене Януковича.

Также суд по Януковичу объявил перерыв для подготовки допроса Азарова и Захарченко.