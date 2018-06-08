В воскресенье, 10 июня, в центре Киева с 08:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта из-за проведения Цветного пробега (Color Run). Об этом сообщают в Киевской горгосадминистрации.

Уточняется, что забег пройдет по маршруту Троицкая площадь - улица Большая Васильковская (в направлении станции метро Дворец Украина) - разворот на улице Большой Васильковской (у дома №102 в районе костела).

Забег будет состоять из четырех кругов.

Дистанция на 3 и 6 км рассчитана для людей от 18 лет.

Детский забег состоится на трех дистанциях:

бег на 800 м - для участников в возрасте 8-12 лет;

бег на 400 м - для участников в возрасте 7-12 лет;

бег на 200 м - для участников в возрасте 1-6 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве три дня будут перекрывать улицы из-за съемок сериала о Чернобыле.

Также мы сообщали, что Шулявский мост начнут частично перекрывать в ближайшие дни.