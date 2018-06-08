Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Об этом Парубий заявил, открывая пленарное заседание украинского парламента в пятницу.

"Чемпионат мог бы быть большим спортивным праздником для всех любителей футбола, но, к сожалению, в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию против народа Украины, против Грузии, против Молдовы. Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России", - заявил Парубий.

Он также обратился с призывом воздержаться от поездок в РФ к гражданам Украины, "поскольку есть реальная опасность быть захваченным в плен российскими террористами".

Ранее "Страна" сообщала, что в США призвали ФИФА организовать награждение команды-победительницы ЧМ-2018 вне России.

Также появился список депутатов, которые хотели запретить показывать украинцам ЧМ-2018.