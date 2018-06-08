Украинские пограничники проверят, нарушала ли российская актриса Рената Литвинова украинское законодательство и на основании этого решат, пускать ли ее на территорию Украины, чтобы она смогла проститься с режиссером Кирой Муратовой.

Об этом передает УНН.

"В любом случае будем изучать информацию - проверять были ли с ее стороны нарушения украинского законодательства и принимать решения в пределах действующих полномочий", - сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Напомним, что вечером 6 июня умерла украинская кинорежиссер Кира Муратова. Она скончалась на 84 году жизни в Одессе. Знаменитая актриса Рената Литвинова снималась в ее фильмах и участвовала в написании сценариев. Литвинову также называли Музой Киры Муратовой.

Ранее "Страна" писала, что мы запомним о Кире Муратовой.