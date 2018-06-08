Оффшорная компания Коломойского добилась приостановления суда по делу Приватбанка
Киевский апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка на решение о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года.
Соответствующее решение суд принял на заседании 7 июня, передает Интерфакс-Украина.
Такое решение суд объяснил тем, что получил ходатайство адвоката Triantal Investments Ltd, который заявил о завершении его полномочий на представление интересов компании в суде.
"Согласно действующему законодательству, в таком случае компания получает до полугода на подготовку к судебному заседанию", - пояснил представитель НБУ в суде Иван Прицак.
Напомним, кипрская компания Triantal Investments Ltd, которая ранее была одним из крупнейших акционеров Приватбанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.
В частности, компания в марте 2017 обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.
Нацбанк подал апелляцию 2 апреля этого года.
Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd были Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова - 0,2%.
Ранее "Страна" еписала о том, что Приватбанк проиграл в суде экс-супруге Боголюбова дело о 500 миллионах.
Также мы сообщали, что в Запорожье на взятке задержали главного специалиста по внутренней безопасности Приватбанка.