Киевский апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка на решение о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года.

Соответствующее решение суд принял на заседании 7 июня, передает Интерфакс-Украина.

Такое решение суд объяснил тем, что получил ходатайство адвоката Triantal Investments Ltd, который заявил о завершении его полномочий на представление интересов компании в суде.

"Согласно действующему законодательству, в таком случае компания получает до полугода на подготовку к судебному заседанию", - пояснил представитель НБУ в суде Иван Прицак.

Напомним, кипрская компания Triantal Investments Ltd, которая ранее была одним из крупнейших акционеров Приватбанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.

В частности, компания в марте 2017 обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.

Нацбанк подал апелляцию 2 апреля этого года.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd были Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова - 0,2%.

Ранее "Страна" еписала о том, что Приватбанк проиграл в суде экс-супруге Боголюбова дело о 500 миллионах.

Также мы сообщали, что в Запорожье на взятке задержали главного специалиста по внутренней безопасности Приватбанка.