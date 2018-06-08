Спасатели Украины предупредили о возможном образовании селевых потоков из-за сильных ливней, которые 8 и 9 июня ожидаются на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливнями 8 и 9 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока, на малых водотоках возможны быстротечные повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков", - говорится в сообщении пресс-службы спасателей.

Напомним, что синоптики обещали дожди с грозами в западных областях в пятницу, 8 июня.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье прошел мощный ливень с ветром и градом, который успели снять на видео.