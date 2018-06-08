Глава Министерства национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что его страна увеличит размер помощи Украине.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком 7 июня, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать возможности Вооруженных сил Украины", - заявил Сейджжан.

В свою очередь Полторак выразил благодарность и дал положительную оценку всем совместным проектам с участием двух сторон.

Ранее "Страна" сообщала, что страны G7 продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь - глава МИД Канады.

Также Канада выделит $8 млн на гуманитарную помощь Донбассу.