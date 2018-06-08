С начала 2018 года, за период с января по май, крупнейшим импортером украинского меда стала Германия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

При этом по данным ГФС, в течение пяти месяцев Украина отправила на экспорт меда на сумму 33,9 млн долларов.

Больше всего украинского меда покупали Германия (32% на 10,9 млн долларов), Польша (17% на 5,8 млн долларов) и Бельгия (13,3% на 4,5 млн долларов). Другие страны закупили украинского меда на 12,7 млн долларов.

За этот же период импортировано меда на 12 млн долларов, больше всего - из Чехии.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты опровергли экспорт шмелей из Украины. Зато на продажу идут пчелы и пауки.

Также Украина уже успела полностью исчерпать квоты на экспорт в ЕС пшеницы, кукурузы, меда и соков.