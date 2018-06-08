Нардеп от БПП Мустафа Найем, который ранее рассказал о компромиссе по ключевой поправке к закону об Антикоррупционном суде, заявил, что для того, чтобы Высший Антикоррупционный суд заработал, нужно дополнительно принять закон о его создании.

Об этом сообщает "Громадське радио".

"Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этого суда. Я надеюсь, что он его внесет побыстрее. Этот закон создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, предстоит еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта", - пояснил Найем.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что означает принятие закона об антикоррупционном суде, который депутаты приняли 7 июня.